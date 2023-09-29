Зеленский в Киеве встретился с президентом ЕБРР в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, обсудили продолжение сотрудничества, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
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"Во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо обсудили важные вопросы. Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕБРР, в частности в сфере энергетической безопасности, финансировании торговли, поддержке критически важной инфраструктуры и муниципалитетов, продовольственной безопасности, корпоративном секторе и т.д.", - написал Зеленский.
Также он поблагодарил президента ЕБРР за неизменную и твердую поддержку Украины.
Дополнение
27 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо инвестиции в украинскую энергетику. В частности, Президент ЕБРР рассказал о будущих проектах с “Укрэнерго” и “Нафтогазом”, которые должны обеспечить стабильность в сфере критической инфраструктуры.