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Зеленский в Киеве встретился с президентом ЕБРР в Киеве

Зеленский в Киеве встретился с президентом ЕБРР в Киеве

Киев • УНН

 • 153394 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, обсудили продолжение сотрудничества, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Цитата

"Во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо обсудили важные вопросы. Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕБРР, в частности в сфере энергетической безопасности, финансировании торговли, поддержке критически важной инфраструктуры и муниципалитетов, продовольственной безопасности, корпоративном секторе и т.д.", - написал Зеленский.

Также он поблагодарил президента ЕБРР за неизменную и твердую поддержку Украины.

Дополнение

27 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо инвестиции в украинскую энергетику. В частности, Президент ЕБРР рассказал о будущих проектах с “Укрэнерго” и “Нафтогазом”, которые должны обеспечить стабильность в сфере критической инфраструктуры.

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