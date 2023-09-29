Зеленський у Києві зустрівся з президенткою ЄБРР

Цитата

"Під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо обговорили важливі питання. Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі, підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів, продовольчій безпеці, корпоративному секторі тощо", - написав Зеленський.

Також він подякував президентці ЄБРР за незмінну й тверду підтримку України.

Доповнення

27 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо інвестиції в українську енергетику. Зокрема, Президент ЄБРР розповів про майбутні проєкти з “Укренерго” та “Нафтогазом”, що мають забезпечити стабільність у сфері критичної інфраструктури.