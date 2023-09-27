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ЄБРР буде інвестувати в українську енергетику: готують проекти з “Укренерго” й “Нафтогазом”

ЄБРР буде інвестувати в українську енергетику: готують проекти з “Укренерго” й “Нафтогазом”

Київ • УНН

 • 251575 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо інвестиції в українську енергетику. Зокрема, Президент ЄБРР розповів про майбутні проєкти з “Укренерго” та “Нафтогазом”, що мають забезпечити стабільність у сфері критичної інфраструктури. Про перебіг зустрічі повідомила пресслужба уряду, передає УНН.

Деталі

“Європейський банк реконструкції та розвитку — один з найважливіших партнерів України. Підтримка ЄБРР дозволяє забезпечувати стабільність роботи у сфері критичної інфраструктури та приватного сектору”, — зазначив Денис Шмигаль.

Предметом обговорення зустрічі стала реалізація українських ініціатив спільно з європейським банком, зокрема у сфері енергетики. У ЄБРР розказали, що вони вже готують нові проєкти з НЕК “Укренерго” й НАК “Нафтогаз України”. Втім, деталями цих проєктів поки не діляться.

На зустрічі сторони також говорили про розмінування українських територій та підтримку малого й середнього бізнесу. Денис Шмигаль відзначив, що ринок гуманітарного розмінування є одним із перспективних напрямів для інвестицій.

Також, на думку Прем’єра, європейцям варто розглянути інвестування в український ВПК, машинобудування, підтримку малого й середнього бізнесу, розвиток ветеранського підприємництва.

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Прем’єр-міністр подякував від імені держави, за зобов’язання ЄБРР інвестувати в Україну 3 млрд євро протягом найближчих двох років. Та висловив сподівання на активну участь європейського банку у відновленні України.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що НЕК “Укренерго” змогло залучити від західних партнерів фінансову допомогу на суму близько 900 мільйонів євро.

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