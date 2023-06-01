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Зеленский: это обязанность представителей местной власти - обеспечить доступность укрытий круглосуточно

Зеленский: это обязанность представителей местной власти - обеспечить доступность укрытий круглосуточно

Киев • УНН

 • 499523 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Обязанностью представителей местной власти является обеспечение наличия и доступности укрытий круглосуточно. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, передает УНН.

Цитата

"Прежде всего мои соболезнования родным и близким тех, чьи жизни забрала россия, забрали российские удары. Мы делаем максимум, чтобы защитить людей. Не было такой международной встречи, не было таких международных переговоров, на которых не поднимался бы вопрос ПВО для Украины.

Но защита людей – это защита на всех уровнях. Укрытия должны быть доступными. Никогда больше не должна повториться ситуация, как этой ночью в Киеве, когда люди пришли в укрытие, а укрытие – закрыто. Это обязанность представителей местной власти, очень конкретная обязанность обеспечить наличие и доступность укрытий круглосуточно. Больно видеть халатное отношение к этому долгу. Больно видеть потери. И если обязанность на местах не выполняется, это прямая обязанность правоохранителей – привлекать к ответственности", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент также отметил, что сегодня в Украине, как и во многих других странах, отмечается День защиты детей.

"Но и в этот день государство-террорист забрало жизнь украинского ребенка. Но и в этот день россия обстреливала наши города – от Харькова до Херсона, от Киева до Донбасса. Но и этот день мы использовали по максимуму, чтобы приблизить поражение террористов. И этот день стал временем, когда мы приближаем ответственность россии – каждого убийцы, каждого террориста", - подчеркнул Глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал жесткую реакцию на трагический инцидент с гибелью людей в Киеве возле закрытого бомбоубежища. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

Украинские Национальные Новости

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