Може бути нокаут: Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на інцидент із закритим бомбосховищем

Деталі

Так, голова держави наголосив, що “відповідатимуть усі та реакція буде тверда”.

На уточнююче запитання щодо того, чи є конкретні відповідальні люди, Зеленський сказав: "Дуже конкретні люди".

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“Треба, щоб ще й місцева влада вмикала голову. У нас сьогодні була трагедія. Люди не попали в укриття. Але ми зараз повернемося і поставимо голову на місце, обов’язково", - додав він.

Президент наголосив, що після повернення до України треба розібратися з деталями.

"Розберемося, обов’язково люди будуть відповідати за те, що люди втратили можливість потрапити у бомбосховище і, на жаль, загинули. У нас в росії цих ворогів мало, у нас є, бачите, ще й внутрішні", – сказав він.

Наприкінці пресконференції голова держави додав: "Сказав би так: може бути нокаут".

Нагадаємо

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

За процесуального керівництва Деснянської районної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Мер міста Віталій Кличко вже заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Він також додав, що всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені невідкладно.

Водночас у прокуратурі наполягають на необхідності проведення об’єктивного розслідування для визначення винних службових осіб.

Кличко заявляв також, що слідство встановлює, чи відчиненим було укриття.

Як стало відомо УНН, у двох департаментах Київської міської державної адміністрації проводяться слідчі дії.

Правоохоронці проводять слідчі дії в межах розслідування смертельного інциденту, якій стався цієї ночі. Коли люди не змогли потрапити до укриття, у результаті чого троє осіб, серед яких дитина, загинули від падіння уламків ворожої ракети.

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Руслан Ткачук заявив, що після трагічної загибелі людини внаслідок закритого бомбосховища - усі укриття мають бути відкриті цілодобово.