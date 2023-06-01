Загибель через закрите бомбосховище: у КМДА заявили, що відтепер всі укриття мають бути відкриті цілодобово
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Після трагічної загибелі людини внаслідок закритого бомбосховища - усі укриття мають бути відкриті цілодобово. Про це повідомив на брифінгу директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Руслан Ткачук, відповідаючи на питання журналіста УНН.
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“У зв’язку з тим, що росія почала обстрілювати нашу країну балістичними ракетами, а час підльоту дуже малий, то поставлено завдання, щоб взагалі вони (бомбосховища – ред.) були відчинені цілодобово”, – заявив Ткачук.
Деталі
Він додав, що наразі тривають обшуки у департаменті муніципальної безпеки КМДА. Правоохоронці перевіряють усі звернення громадян.
“У мене немає інформації, що до нас надходила скарга по цій поліклініці (у Деснянському районі – ред.) Але ми це перевіримо, та усі винні понесуть покарання”, – додав він.
Водночас Ткачук наголосив, що станом на зараз у законодавстві введена лише адміністративна відповідальність за невиконання цивільного захисту.
“Якщо Верховна Рада прийме зміни до закону та введе кримінальне покарання за невиконання цивільного захисту – це буде кримінальна відповідальність. На жаль, на сьогодні, це тільки адміністративна відповідальність”, – зазначив він.
Доповнення
Як стало відомо УНН, у двох департаментах Київської міської державної адміністрації проводяться слідчі дії.
Правоохоронці проводять слідчі дії в межах розслідування смертельного інциденту, якій стався цієї ночі. Коли люди не змогли потрапити до укриття, у результаті чого троє осіб, серед яких дитина, загинули від падіння уламків ворожої ракети.
Контекст
Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.
За процесуального керівництва Деснянської районної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).
Мер міста Віталій Кличко вже заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Він також додав, що всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені невідкладно.
Водночас у прокуратурі наполягають на необхідності проведення об’єктивного розслідування для визначення винних службових осіб.
Кличко заявляв також, що слідство встановлює, чи відчиненим було укриття.