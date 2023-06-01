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Гибель из-за закрытого бомбоубежища: в КГГА заявили, что отныне все укрытия должны быть открыты круглосуточно

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. После трагической гибели человека в результате закрытого бомбоубежища - все укрытия должны быть открыты круглосуточно. Об этом сообщил на брифинге директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Руслан Ткачук, отвечая на вопрос журналиста УНН.

Цитата

“В связи с тем, что россия начала обстреливать нашу страну баллистическими ракетами, а время подлета очень малое, то поставлена задача, чтобы вообще они (бомбоубежища – ред.) были открыты круглосуточно”, – заявил Ткачук.

Детали

Он добавил, что сейчас продолжаются обыски в департаменте муниципальной безопасности КГГА. Правоохранители проверяют все обращения граждан.

“У меня нет информации, что к нам поступала жалоба по этой поликлинике (в Деснянском районе – ред.) Но мы это проверим, и все виновные понесут наказание”, – добавил он.

В то же время Ткачук отметил, что по состоянию на сейчас в законодательстве введена только административная ответственность за невыполнение гражданской защиты.

“Если Верховная Рада примет изменения в закон и введет уголовное наказание за невыполнение гражданской защиты – это будет уголовная ответственность. К сожалению, на сегодня, это только административная ответственность”, – отметил он.

Дополнение

Как стало известно УНН, в двух департаментах Киевской городской государственной администрации проводятся следственные действия.

Правоохранители проводят следственные действия в рамках расследования смертельного инцидента, которой произошел этой ночью. Когда люди не смогли попасть в укрытие, в результате чего три человека, среди которых ребенок, погибли от падения обломков вражеской ракеты.

Контекст

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

Под процессуальным руководством Деснянской районной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Он также добавил, что все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты безотлагательно.

В то же время в прокуратуре настаивают на необходимости проведения объективного расследования для определения виновных должностных лиц.

Кличко заявлял также, что следствие устанавливает, открытым ли было укрытие.

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