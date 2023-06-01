Может быть нокаут: Зеленский пообещал жесткую реакцию на инцидент с закрытым бомбоубежищем

Детали

Так, глава государства подчеркнул, что “будут отвечать все и реакция будет твердая”.

На уточняющий вопрос о том, есть ли конкретные ответственные люди, Зеленский сказал: "Очень конкретные люди".

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“Надо, чтобы еще и местные власти включали голову. У нас сегодня была трагедия. Люди не попали в укрытие. Но мы сейчас вернемся и поставим голову на место, обязательно", - добавил он.

Президент подчеркнул, что после возвращения в Украину надо разобраться с деталями.

"Разберемся, обязательно люди будут отвечать за то, что люди потеряли возможность попасть в бомбоубежище и, к сожалению, погибли. У нас в россии этих врагов мало, у нас есть, видите, еще и внутренние", – сказал он.

В конце пресс-конференции глава государства добавил: "Сказал бы так: может быть нокаут".

Напомним

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

Под процессуальным руководством Деснянской районной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Он также добавил, что все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты безотлагательно.

В то же время в прокуратуре настаивают на необходимости проведения объективного расследования для определения виновных должностных лиц.

Кличко заявлял также, что следствие устанавливает, открытым ли было укрытие.

Как стало известно УНН, в двух департаментах Киевской городской государственной администрации проводятся следственные действия.

Правоохранители проводят следственные действия в рамках расследования смертельного инцидента, которой произошел этой ночью. Когда люди не смогли попасть в укрытие, в результате чего три человека, среди которых ребенок, погибли от падения обломков вражеской ракеты.

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Руслан Ткачук заявил, что после трагической гибели человека в результате закрытого бомбоубежища - все укрытия должны быть открыты круглосуточно.