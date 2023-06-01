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Зеленський: це обов’язок представників місцевої влади – забезпечити доступність укриттів цілодобово

Зеленський: це обов’язок представників місцевої влади – забезпечити доступність укриттів цілодобово

Київ • УНН

 • 499525 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Обов'язком представників місцевої влади є забезпечення наявності та доступності укриттів цілодобово. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Передусім мої співчуття рідним і близьким тих, чиї життя забрала росія, забрали російські удари. Ми робимо максимум, щоб захистити людей. Не було такої міжнародної зустрічі, не було таких міжнародних переговорів, на яких не порушувалося б питання ППО для України.

Але захист людей – це захист на всіх рівнях. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття – зачинене. Це обов’язок представників місцевої влади, дуже конкретний обов’язок – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово. Боляче бачити недбале ставлення до цього обов’язку. Боляче бачити втрати. І якщо обов’язок на місцях не виконується, це прямий обов’язок правоохоронців – притягати до відповідальності", - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент також зазначив, що сьогодні в Україні, як і в багатьох інших країнах, відзначається День захисту дітей.

"Але й у цей день держава-терорист забрала життя української дитини. Але й у цей день росія обстрілювала наші міста – від Харкова до Херсона, від Києва до Донбасу. Але й цей день ми використали по максимуму, щоб наблизити поразку терористів. І цей день став часом, коли ми наближаємо відповідальність росії – кожного вбивці, кожного терориста", - підкреслив Глава держави.

Нагадаємо

Президент Україна Володимир Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на трагічний інцидент із загибеллю людей у Києві біля закритого бомбосховища. Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти у Кишиневі.

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