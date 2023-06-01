Зеленский и фон дер Ляйен призвали россию прекратить депортацию украинских детей

Цитата

"Каждый ребенок имеет право быть свободным, защищенным и находиться в безопасности. Но захватническая война россии лишает украинских детей этих прав.

Мы резко осуждаем незаконную депортацию и передачу украинских детей, добавляя это в список военных преступлений россии. Мы срочно призываем россию немедленно прекратить эти депортации, положить конец практике так называемых "ускоренных усыновлений" и вернуть этих детей", - говорится в заявлении.

Детали

Лидеры отметили, что "наступит время", когда виновные в этих военных преступлениях, за которые Международный уголовный суд выдал ордера на арест, будут привлечены к ответственности. Они приветствовали создание Международного центра по расследованию преступлений агрессии против Украины.

"Тем временем мы обязуемся сделать все необходимое для установления местонахождения депортированных украинских детей, содействия их безопасному возвращению и предоставления им необходимой социальной, медицинской и образовательной поддержки после возвращения. План президента Зеленского "Верните детей в Украину" ("Bring Kids Back UA") может сыграть решающую роль в этом", - заявили Зеленский и фон дер Ляйен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россия насильно вывезла из Украины 19 505 детей - Лубинец

В заявлении говорится также о том, что война "разрушительно влияет" на украинских детей, поэтому приоритетом является обеспечить их психическое здоровье. В рамках этого, лидеры обязались ввести специализированную программу электронного обучения для педиатров и медицинского персонала первичного звена.

"Благодаря этой инициативе мы предоставим медицинским работникам необходимые навыки для оказания помощи при травмах и улучшения состояния психического здоровья детей. Мы стремимся предлагать специализированные реабилитационные услуги детям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, как в Украине, так и в Европейском Союзе. Также будем сотрудничать над внедрением комплексной Всеукраинской программы психического здоровья и ее соответствующим реформированием", - сообщили фон дер Ляйен и Зеленский.

Напомним

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время конференция к Международному дню защиты детей "UА: Война. Недопетая колыбельная" сообщил, что украинские прокуроры вместе с прокурорами Международного уголовного суда работают над установлением всей командной вертикали россии, которая причастна к незаконной депортации украинских детей.