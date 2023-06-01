Зеленский и фон дер Ляйен призвали россию прекратить депортацию украинских детей

ukru
19:26 • 42568 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102416 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106317 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106615 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101130 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93310 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109902 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131235 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170506 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201680 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 31831 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 62101 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 36787 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 31876 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 40787 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170506 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201680 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143567 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150119 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186612 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 62101 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103436 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120472 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156171 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163055 просмотра
Актуальное
Зеленский и фон дер Ляйен призвали россию прекратить депортацию украинских детей

Зеленский и фон дер Ляйен призвали россию прекратить депортацию украинских детей

Киев • УНН

 • 316496 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. К Международному дню защиты детей 1 июня президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества призвали россию немедленно прекратить незаконную депортацию украинских детей и вернуть их в Украину. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

Цитата

"Каждый ребенок имеет право быть свободным, защищенным и находиться в безопасности. Но захватническая война россии лишает украинских детей этих прав.

Мы резко осуждаем незаконную депортацию и передачу украинских детей, добавляя это в список военных преступлений россии. Мы срочно призываем россию немедленно прекратить эти депортации, положить конец практике так называемых "ускоренных усыновлений" и вернуть этих детей", - говорится в заявлении.

Детали

Лидеры отметили, что "наступит время", когда виновные в этих военных преступлениях, за которые Международный уголовный суд выдал ордера на арест, будут привлечены к ответственности. Они приветствовали создание Международного центра по расследованию преступлений агрессии против Украины.

"Тем временем мы обязуемся сделать все необходимое для установления местонахождения депортированных украинских детей, содействия их безопасному возвращению и предоставления им необходимой социальной, медицинской и образовательной поддержки после возвращения. План президента Зеленского "Верните детей в Украину" ("Bring Kids Back UA") может сыграть решающую роль в этом", - заявили Зеленский и фон дер Ляйен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россия насильно вывезла из Украины 19 505 детей - Лубинец

В заявлении говорится также о том, что война "разрушительно влияет" на украинских детей, поэтому приоритетом является обеспечить их психическое здоровье. В рамках этого, лидеры обязались ввести специализированную программу электронного обучения для педиатров и медицинского персонала первичного звена.

"Благодаря этой инициативе мы предоставим медицинским работникам необходимые навыки для оказания помощи при травмах и улучшения состояния психического здоровья детей. Мы стремимся предлагать специализированные реабилитационные услуги детям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, как в Украине, так и в Европейском Союзе. Также будем сотрудничать над внедрением комплексной Всеукраинской программы психического здоровья и ее соответствующим реформированием", - сообщили фон дер Ляйен и Зеленский.

Напомним

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время конференция к Международному дню защиты детей "UА: Война. Недопетая колыбельная" сообщил, что украинские прокуроры вместе с прокурорами Международного уголовного суда работают над установлением всей командной вертикали россии, которая причастна к незаконной депортации украинских детей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы