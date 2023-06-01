Зеленський та фон дер Ляєн закликали росію припинити депортацію українських дітей

ukru
29 березня, 17:57 • 274416 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 369233 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 304905 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 339801 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 304556 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221788 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206302 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165298 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 537366 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175551 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 37222 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 28012 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 21004 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 15134 перегляди
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 12005 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394581 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 537366 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570462 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567440 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467236 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205804 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 369233 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175727 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166579 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137447 перегляди
Актуальне
Зеленський та фон дер Ляєн закликали росію припинити депортацію українських дітей

Зеленський та фон дер Ляєн закликали росію припинити депортацію українських дітей

Київ • УНН

 • 316499 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. До Міжнародного дня захисту дітей 1 червня президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Володимир Зеленський на полях саміту Європейського політичного співтовариства закликали росію негайно припинити незаконну депортацію українських дітей та повернути їх до України. Про це йдеться їхній спільній заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії, передає УНН.

Цитата

"Кожна дитина має право бути вільною, захищеною та передувати у безпеці. Але загарбницька війна росії позбавляє українських дітей цих прав.

Ми різко засуджуємо незаконну депортацію та передачу українських дітей, додаючи це до списку воєнних злочинів росії. Ми терміново закликаємо росію негайно припинити ці депортації, покласти край практиці так званих "прискорених усиновлень" і повернути цих дітей", - йдеться в зяві.

Деталі

Лідери зауважили, що "настане час", коли винні в цих воєнних злочинах, за які Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт, будуть притягнуті до відповідальності. Вони привітали створення Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України.

"Тим часом ми зобов’язуємося зробити все необхідне для встановлення місцезнаходження депортованих українських дітей, сприяння їх безпечному поверненню та надання їм необхідної соціальної, медичної та освітньої підтримки після повернення. План президента Зеленського "Поверніть дітей в Україну" ("Bring Kids Back UA") може зіграти вирішальну роль у цьому", - заявили Зеленський та фон дер Ляєн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія насильно вивезла з України 19 505 дітей - Лубінець

У заяві йдеться також про те, що війна "руйнівно впливає" на українських дітей, тому пріоритетом є забезпечити їхнє психічне здоров’я. У рамках цього, лідери зобов'язалися запровадити спеціалізовану програму електронного навчання для педіатрів та медичного персоналу первинної ланки.

"Завдяки цій ініціативі ми надамо медичним працівникам необхідні навички для надання допомоги при травмах і покращення стану психічного здоров’я дітей. Ми прагнемо пропонувати спеціалізовані реабілітаційні послуги дітям, що перебувають у складних життєвих обставинах, як в Україні, так і в Європейському Союзі. Також співпрацюватимемо над впровадженням комплексної Всеукраїнської програми психічного здоров’я та її відповідним реформуванням", - повідомили фон дер Ляєн та Зеленський.

Нагадаємо

Генеральний прокурор України Андрій Костін під час конференція до Міжнародного дня захисту дітей "UА: Війна. Недоспівана колискова" повідомив, що українські прокурори разом з прокурорами Міжнародного кримінального суду працюють над встановленням усієї командної вертикалі росії, яка причетна до незаконної депортації українських дітей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.46
Bitcoin
$81,525.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.80
Ethereum
$1,798.76