Зеленський та фон дер Ляєн закликали росію припинити депортацію українських дітей

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"Кожна дитина має право бути вільною, захищеною та передувати у безпеці. Але загарбницька війна росії позбавляє українських дітей цих прав.

Ми різко засуджуємо незаконну депортацію та передачу українських дітей, додаючи це до списку воєнних злочинів росії. Ми терміново закликаємо росію негайно припинити ці депортації, покласти край практиці так званих "прискорених усиновлень" і повернути цих дітей", - йдеться в зяві.

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Лідери зауважили, що "настане час", коли винні в цих воєнних злочинах, за які Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт, будуть притягнуті до відповідальності. Вони привітали створення Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України.

"Тим часом ми зобов’язуємося зробити все необхідне для встановлення місцезнаходження депортованих українських дітей, сприяння їх безпечному поверненню та надання їм необхідної соціальної, медичної та освітньої підтримки після повернення. План президента Зеленського "Поверніть дітей в Україну" ("Bring Kids Back UA") може зіграти вирішальну роль у цьому", - заявили Зеленський та фон дер Ляєн.

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У заяві йдеться також про те, що війна "руйнівно впливає" на українських дітей, тому пріоритетом є забезпечити їхнє психічне здоров’я. У рамках цього, лідери зобов'язалися запровадити спеціалізовану програму електронного навчання для педіатрів та медичного персоналу первинної ланки.

"Завдяки цій ініціативі ми надамо медичним працівникам необхідні навички для надання допомоги при травмах і покращення стану психічного здоров’я дітей. Ми прагнемо пропонувати спеціалізовані реабілітаційні послуги дітям, що перебувають у складних життєвих обставинах, як в Україні, так і в Європейському Союзі. Також співпрацюватимемо над впровадженням комплексної Всеукраїнської програми психічного здоров’я та її відповідним реформуванням", - повідомили фон дер Ляєн та Зеленський.

Нагадаємо

Генеральний прокурор України Андрій Костін під час конференція до Міжнародного дня захисту дітей "UА: Війна. Недоспівана колискова" повідомив, що українські прокурори разом з прокурорами Міжнародного кримінального суду працюють над встановленням усієї командної вертикалі росії, яка причетна до незаконної депортації українських дітей.