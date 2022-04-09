Зеленский и Джонсон считают, что нужно и дальше усиливать антивоенную коалицию против рф

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"Мы были едины с господином премьер-министром в том, что необходимо и дальше усиливать нашу антивоенную коалицию. Я проинформировал премьер-министра о ходе переговорного процесса, о нашей четкой позиции и мирных договоренностях должны предусматривать механизм действенных гарантий для нашего государства", - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский поблагодарил Джонсона за действенные санкционные меры, за укрепление обороноспособности Украины.

"Западные демократические государства должны последовать примеру Великобритании. Рассчитываем на то, что Лондон будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности нашего государства", - отметил Президент.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил о новом пакете финансовой и военной помощи.

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщал, что разговор президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона был очень насыщенным и конструктивным. Ждать результатов недолго.