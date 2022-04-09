Зеленський та Джонсон вважають, що потрібно й надалі посилювати антивоєнну коаліцію проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном вважають, що потрібно й надалі посилювати антивоєнну коаліцію проти рф. Про це повідомив Зеленський під час спільного брифінгу в Києві з Джонсоном, передає кореспондент УНН.
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"Ми були єдині з паном прем'єр-міністром у тому, що необхідно й надалі посилювати нашу антивоєнну коаліцію. Я проінформував прем'єр-міністра про хід переговорного процесу, про нашу чітку позицію й мирні домовленості мають передбачати механізм дієвих гарантій для нашої держави", - сказав Зеленський.
Деталі
Зеленський подякував Джонсону за дієві санкційні заходи, за зміцнення обороноспроможності України.
"Західні демократичні держави мають наслідувати приклад Великої Британії. Розраховуємо на те, що Лондон відіграватиме ключову роль у гарантуванні безпеки нашої держави", - зазначив Президент.
Доповнення
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявив про новий пакет фінансової та військової допомоги.
Керівник ВП Андрій Єрмак повідомляв, що розмова президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона була дуже насиченою і конструктивною. Чекати результатів недовго.