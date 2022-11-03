Зеленский создал группу для подготовки предложений по оказанию помощи странам, страдающим продовольственным кризисом

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Рабочую группу возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В ее состав вошли представители Офиса главы государства, Кабинета Министров, отдельных госучреждений.

Также в состав рабочей группы будут включены представители иностранных государств, международных организаций и эксперты, способствующие выполнению определенных для группы задач.

Цитата

"Из-за полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины количество людей в мире, испытывающих острую нехватку продовольствия, по данным ООН, в этом году увеличится на 47 млн ​​– с 276 млн до 323 млн. Именно война россии против Украины вызвала серьезный глобальный продовольственный кризис, поскольку цены на продовольствие растут во всем мире. Украина стремится улучшить доступ к продовольствию, особенно среди самых бедных и уязвимых слоев населения, обеспечивая такие страны украинским зерном", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно указу президента, рабочая группа должна наработать и внести предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции государствам, страдающим острым продовольственным кризисом.

Рабочая группа также должна обеспечить мониторинг эффективности мер по оказанию помощи таким государствам.

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