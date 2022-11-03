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Зеленський створив групу для підготовки пропозицій щодо надання допомоги країнам, які страждають від продовольчої кризи

Зеленський створив групу для підготовки пропозицій щодо надання допомоги країнам, які страждають від продовольчої кризи

Київ • УНН

 • 200149 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо надання допомоги державам, що потерпають від гострої продовольчої кризи. Відповідний указ Зеленський підписав 3 листопада, пише УНН з посилання на сайт ОП.

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Робочу групу очолив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. До її складу увійшли представники Офісу глави держави, Кабінету Міністрів, окремих держустанов.

Також до складу робочої групи будуть включені представники іноземних держав, міжнародних організацій та експерти, які сприятимуть виконанню визначених для групи завдань.

Цитата

"Через повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України кількість людей у світі, які зазнають гострої нестачі продовольства, за даними ООН, цього року збільшиться на 47 млн – із 276 млн до 323 млн. Саме війна росії проти України спричинила серйозну глобальну продовольчу кризу, оскільки ціни на харчі зростають у всьому світі. Україна прагне покращити доступ до продовольства, особливо серед найбідніших і найуразливіших верств населення, забезпечуючи такі країни українським зерном", - йдеться в повідомленні.

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Відповідно до указу президента, робоча група має напрацювати та внести пропозиції щодо надання української сільськогосподарської продукції державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи.

Робоча група також повинна забезпечити моніторинг ефективності заходів із надання допомоги таким державам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна та Комбоджа обговорили поставку українського продовольства в держави Азії

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