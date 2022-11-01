Україна та Комбоджа обговорили поставку українського продовольства в держави Азії

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Наразі Камбоджі головує в АСЕАН (аналог ЄС в Азії - ред.), одному з найпотужніших світових об’єднань. Представники України та Камбоджі обговорили врегулювання поставок українського продовольства у простір південно-східної Азії.

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“Це понад 600 мільйонів людей у десяти країнах. І для кожної з цих країн продовольча криза – це реальна загроза національній безпеці. Якщо ціни на продовольство через російську агресію зростатимуть, якщо на продовольчому ринку утвориться дефіцит, то це неминуче призведе до катастрофічних наслідків у більшості країн АСЕАН, як і в інших регіонах світу”, — сказав Президент.

Володимир Зеленський вкотре зазначив про тиск на країну-агресора заради гарантій продовольчої безпеки, який потрібен зараз від усіх – і від азійських країн також.

Нагадаємо

Уряд Франції спільно з іншими країнами ЄС працює над експортом українського зерна сухопутними коридорами.