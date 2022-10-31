Франція розробляє варіанти експорту українського зерна суходолом

Цитата

“Ми часто обговорюємо це на європейському рівні — намагаємося визначити, чи можливо, у ситуації коли перевезення морським шляхом виявиться неможливим, здійснювати його наземним транспортом”, - сказав у радіоінтерв'ю французький політик Марк Фесно.

Деталі

За його словами, такі маршрути могли б проходити через Румунію чи Польщу. Французький міністр сільського господарства вже обговорив це питання з іншими європейськими країнами, зокрема Німеччиною.

Тим часом німецький уряд закликав Москву повернутися до участі у зерновій угоді. Як заявив офіційний представник уряду Штеффен Хебештрайт, угода про вивезення зерна була надзвичайно успішною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС закликав росію повернутися до “зернової угоди”.

Зі свого боку представниця МЗС Німеччини Андреа Зассе наголосила на важливості забезпечити експорт українського зерна морським шляхом.

Нагадаємо

29 жовтня, росія заявила, що припиняє участь у реалізації "зернової угоди". Згодом у федерації додали, що готові повністю замінити українське зерно на світовому ринку.