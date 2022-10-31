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Франция разрабатывает варианты экспорта украинского зерна по суше

Франция разрабатывает варианты экспорта украинского зерна по суше

Киев • УНН

 • 196619 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правительство Франции совместно с другими странами ЕС работает экспортом украинского зерна сухопутными коридорами, сообщил французский министр сельского хозяйства. Об этом информирует УНН со ссылкой на BBC.

Цитата

“Мы часто обсуждаем это на европейском уровне — пытаемся определить, возможно ли, в ситуации когда перевозка морским путем окажется невозможной, осуществлять ее наземным транспортом”, - сказал в радиоинтервью французский политик Марк Фесно.

Детали

По его словам, такие маршруты могли бы проходить через Румынию или Польшу. Французский министр сельского хозяйства уже обсудил этот вопрос с другими европейскими странами, в частности Германией.

Тем временем немецкое правительство призвало Москву вернуться к участию в зерновом соглашении. Как заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, соглашение о вывозе зерна было чрезвычайно успешным.

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Со своей стороны представитель МИД Германии Андреа Зассе подчеркнула важность обеспечить экспорт украинского зерна морским путем.

Напомним

29 октября, россия заявила, что прекращает участие в реализации "зерновой сделки". Впоследствии в федерации добавили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

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