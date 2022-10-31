Франция разрабатывает варианты экспорта украинского зерна по суше
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правительство Франции совместно с другими странами ЕС работает экспортом украинского зерна сухопутными коридорами, сообщил французский министр сельского хозяйства. Об этом информирует УНН со ссылкой на BBC.
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“Мы часто обсуждаем это на европейском уровне — пытаемся определить, возможно ли, в ситуации когда перевозка морским путем окажется невозможной, осуществлять ее наземным транспортом”, - сказал в радиоинтервью французский политик Марк Фесно.
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По его словам, такие маршруты могли бы проходить через Румынию или Польшу. Французский министр сельского хозяйства уже обсудил этот вопрос с другими европейскими странами, в частности Германией.
Тем временем немецкое правительство призвало Москву вернуться к участию в зерновом соглашении. Как заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, соглашение о вывозе зерна было чрезвычайно успешным.
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Со своей стороны представитель МИД Германии Андреа Зассе подчеркнула важность обеспечить экспорт украинского зерна морским путем.
Напомним
29 октября, россия заявила, что прекращает участие в реализации "зерновой сделки". Впоследствии в федерации добавили, что готовы полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.