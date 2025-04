ЄС закликав росію повернутися до "зернової угоди"

Цитата

"Рішення росії призупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, які вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України. ЄС закликає росію скасувати своє рішення", - написав Боррель у Twitter.

Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.



The EU urges Russia to revert its decision.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022

Доповнення

Учора, 29 жовтня, росія заявила, що припиняє участь у реалізації "зернової угоди". Згодом у федерації додали, що готові повністю замінити українське зерно на світовому ринку.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував заяву москви щодо готовності замінити українське зерно у світі.

Володимир Зеленський закликав виключити росію із G20 після рішення москви призупинити виконання "зернової угоди".