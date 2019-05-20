Зеленский отправился в Верховную Раду из Мариинского парка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную Раду, где будет инаугураций, сообщает УНН.
Владимир Зеленский отправился из дома в Мариинском парке в Верховную Раду, где в 10:00 начнется торжественное заседание на котором он должен принести присягу украинскому народу и официально вступить в должность главы государства.
В парке есть сторонники Зеленского, которые также пошли в ВР.
Напомним, сегодня должна состояться инаугурация новоизбранного президента.
Как стало известно, УНН первым указом нового президента станет роспуск парламента.
А следующим решением, вероятно, Зеленский назначит внеочередные выборы в ВР на 14 июля.
После этого, уже в статусе Президента Украины Владимир Зеленский, будет поучаствовать в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины в Мариинском дворце. А потом вместе с женой поздравить представителей иностранных делегации. Далее торжественный прием и двусторонние встречи с представителями других государств.
УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.