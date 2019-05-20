Зеленський рушив до Верховної Ради з Маріїнського парку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Новообраний президент України Володимир Зеленський пішки рушив до Верховної Ради, де відбуватиметься інавгураці, повідомляє УНН.
Володимир Зеленський вирушив з будинку у Маріїнському парку до Верховної Ради, де о 10 годині розпочнеться урочисте засідання на якому він має скласти присягу українському народові та офіційно вступити на посаду глави держави.
У парку є прихильники Зеленського, які також пішли до ВР.
Нагадаємо, сьогодні має відбутися інавгурація новообраного президента.
Після цього Володимир Зеленський має виступити з промовою. Як стало відомо, УНН першим указом нового президента стане розпуск парламенту.
А наступним рішенням, ймовірно, Зеленський призначить позачергові вибори до ВР на 14 липня.
Після цього, вже у статусі Президента України Володимир Зеленський, має взятии участь в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України у Маріїнському палаці. А потім разом з дружиною привітати представників іноземних делегації. Далі урочистий прийом та двосторонні зустрічі з представниками інших держав.
УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.