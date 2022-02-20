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Зеленский: разведка, которой я доверяю – это украинская разведка

Зеленский: разведка, которой я доверяю – это украинская разведка

Киев • УНН

 • 540522 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский доверяет данным украинской разведки более, чем другим. Об этом он сообщил CNN на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.

Цитата

Так, Президента спросили об использовании данных разведки США для того, чтобы избежать вторжения России в Украину.

"Я благодарен за работу, которую выполняют обе наши разведки. Но разведка, которой я доверяю, - это моя разведка. Я доверяю украинской разведке, которая... понимает, что происходит вдоль наших границ, которая имеет разные источники разведданных и понимает разный риск на основе перехваченных данных. ... Эта информация должна быть использована", - сказал он.

Детали

По словам Главы государства, Украина не живет в иллюзии.

“Мы понимаем, что может произойти завтра... Просто положить себя в гробы и ждать, когда придут иностранные солдаты - это не то, что мы готовы делать", - сказал он.

Зеленский призвал международных партнеров поддержать Украину, инвестируя в страну.

"Укрепляйте наше оружие... нашу экономику. Инвестируйте в нашу страну. Вводите свой бизнес", - призвал он.

Что было ранее

Как сообщал УНН, по данным американской разведки, российские военные могут использовать девять различных маршрутов в Украину в рамках возможного полномасштабного вторжения, а танки потенциально могут достичь Киева в течение 48 часов.

Добавим

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

Впрочем, 17 февраля администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.

В то же время в США назвали новую дату вторжения России на территорию Украины. Американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что перспектива вторжения России 16 февраля была преувеличенной и следует обратить внимание на дни после 20 февраля.

Также 20 февраля завершаются зимние Олимпийские игры в Пекине. Как пишет Politico, Путин не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы не расстраивать китайского лидера Си Цзиньпина. Однако, по данным издания, представители администрации президента США Джо Байдена продолжают утверждать, что Россия может напасть на Украину именно во время Игр.

Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину "очень высока", но двери для дипломатического решения остаются открытыми.

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