Зеленський: розвідка, якій я довіряю – це українська розвідка

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Так, Президента запитали про використання даних розвідки США для того, щоб уникнути вторгнення Росії в Україну.

"Я вдячний за роботу, яку виконують обидві наші розвідки. Але розвідка, якій я довіряю, - це моя розвідка. Я довіряю українській розвідці, яка... розуміє, що відбувається вздовж наших кордонів, яка має різні джерела розвідданих і розуміє різний ризик на основі перехоплених даних. ... Ця інформація повинна бути використана", - сказав він.

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За словами Глави держави, Україна не живе в ілюзії.

"Ми розуміємо, що може статися завтра. Просто покласти себе в труни і чекати, коли прийдуть іноземні солдати - це не те, що ми готові робити", - сказав він.

Зеленський закликав міжнародних партнерів підтримати Україну, інвестуючи в Україну.

"Зміцнюйте нашу зброю... нашу економіку. Інвестуйте в нашу країну. Вводьте свій бізнес", - закликав він.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, за даними американської розвідки, російські військові можуть використовувати дев'ять різних маршрутів в Україну в рамках можливого повномасштабного вторгнення, а танки потенційно можуть досягти Києва протягом 48 годин.

Додамо

15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань і відведення своїх військ від українських кордонів.

16 лютого в Міноборони РФ заявили, що підрозділи Південного військового округу залишили окупований Крим, де проводили тактичні навчання, і повертаються до місць постійної дислокації.

Втім, 17 лютого адміністрація президента США повідомила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч осіб.

Водночас у США назвали нову дату вторгнення Росії на територію України. Американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив, що перспектива вторгнення Росії 16 лютого була перебільшеною і слід звернути увагу на дні після 20 лютого.

Також 20 лютого завершуються зимові Олімпійські ігри в Пекіні. Як пише Politico, Путін не почне вторгнення до церемонії закриття, щоб не засмучувати китайського лідера Сі Цзіньпіна. Однак, за даними видання, представники адміністрації президента США Джо Байдена продовжують стверджувати, що Росія може напасти на Україну саме під час ігор.

Президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока", але двері для дипломатичного рішення залишаються відкритими.