NBC обнародовал новые данные американской разведки: Россия развернула вблизи Украины почти 100 батальонно-тактических групп

Детали

Отмечается, что согласно оценке, президент РФ Владимир Путин направил персонал и оборудование шести из семи российских подразделений спецназа. Каждое подразделение состоит из 250-300 элитных бойцов.

По оценке американских военных и разведки, российские военные могут использовать девять различных маршрутов в Украину в рамках возможного полномасштабного вторжения, а танки потенциально могут достичь Киева в течение 48 часов, отмечает телеканал.

Два наиболее масштабных сценария вторжения предполагают одновременную атаку с нескольких сторон - маневр, известный как "клещи" или "двойной охват".

В одном из сценариев, изложенных в оценке, российские военные якобы захватывают большую часть украинской территории к востоку от реки Днепр, отмечает телеканал. Еще более агрессивный сценарий включает два возможных маршрута атаки с севера для якобы окружения Киева.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.