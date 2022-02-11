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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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NBC оприлюднив нові дані американської розвідки: Росія розгорнула поблизу України майже 100 батальйонно-тактичних груп

NBC оприлюднив нові дані американської розвідки: Росія розгорнула поблизу України майже 100 батальйонно-тактичних груп

Київ • УНН

 • 30549 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Росія вже розгорнула поблизу України майже 100 із 168 батальйонно-тактичних груп збройних сил, що складаються з 800-900 військовослужбовців кожна, і щодня їх стає більше. Така оцінка американських військових та розвідки, пише УНН із посиланням на NBC News.

Деталі

Зазначається, що згідно з оцінкою, президент РФ Володимир Путін направив персонал та обладнання шести із семи російських підрозділів спецпризначенців. Кожен підрозділ складається із 250-300 елітних бійців.

За оцінкою американських військових та розвідки, російські військові можуть використати дев'ять різних маршрутів в Україну в межах можливого повномасштабного вторгнення, а танки потенційно можуть досягти Києва протягом 48 годин, відзначає телеканал.

Два найбільш масштабні сценарії вторгнення передбачають одночасну атаку з кількох сторін - маневр, відомий як "кліщі" або "подвійне охоплення".

В одному зі сценаріїв, викладених в оцінці, російські військові нібито захоплюють більшу частину української території на схід від річки Дніпро, зазначає телеканал. Ще більш агресивний сценарій включає два можливі маршрути атаки з півночі для нібито оточення Києва.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

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