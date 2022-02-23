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15 марта, 19:03 • 100410 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129198 просмотра

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15 марта, 13:08 • 110288 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100919 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Зеленский рассказал, что думает о возможности визового режима с Россией

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский имеет много предложений по шагам и реакций, связанных со следующими шагами Российской Федерации. Об этом он заявил на брифинге со своими коллегами из Литвы и Польши, передает корреспондент УНН.

Цитата

“У меня есть много предложений от нашей команды по этапам и реакций, они связаны со следующими шагами Российской Федерации”, - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможности введения визового режима с Россией.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод русских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

Украина после решения РФ заявила, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

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