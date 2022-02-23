Зеленський розповів, що думає про можливість візового режиму з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський має багато пропозицій щодо кроків і реакцій, пов’язаних з наступними кроками Російської Федерації. Про це він заявив на брифінгу зі своїми колегами з Литви та Польщі, передає кореспондент УНН.
Цитата
“В мене є багато пропозицій від нашої команди щодо кроків і реакцій, вони пов’язані з наступними кроками Російської Федерації”, - сказав Зеленський, відповідаючи на питання про можливість впровадження візового режиму з Росією.
Контекст
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Україна після рішення РФ заявила, що розгляне можливість розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією.