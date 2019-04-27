Зеленский рассказал про "секту" имени себя

"Я хотел бы рассказать о такой секте под названием "Мы люди Зеленского. Мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят к мэрам в облсовет, к судьям, прокурорам, к представителям бизнеса. Говорят:"Мы здесь все решаем, все теперь будет, как мы скажем. Нам мандат дал Зеленский". Таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь", - сообщил Зеленский.



Новоизбранный президент попросил, в случае обращения таких людей, показать им это видео, снять их на камеру или же обратиться к правоохранителям.



"Мы можем победить эту гадость только вместе", - подытожил политик.



Добавим, что сегодня Владимир Путин назвал первую тему переговоров с Владимиром Зеленским.



Напомним, что по словам Филарета, Зеленский уже извинился за "термос".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 27 Кві 2019 р. о 3:26 PDT