Зеленский рассказал про "секту" имени себя
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Владимир Зеленский сообщил, что никакого отношения к "людям Зеленского" у него нет и не будет. Об этом кандидат в президенты Украины, за которого по данным ЦИК проголосовало большинство населения Украины, сообщил в видеообращении на своей странице в Instagram, передает УНН.
"Я хотел бы рассказать о такой секте под названием "Мы люди Зеленского. Мы от него пришли к вам". Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят к мэрам в облсовет, к судьям, прокурорам, к представителям бизнеса. Говорят:"Мы здесь все решаем, все теперь будет, как мы скажем. Нам мандат дал Зеленский". Таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь", - сообщил Зеленский.
Новоизбранный президент попросил, в случае обращения таких людей, показать им это видео, снять их на камеру или же обратиться к правоохранителям.
"Мы можем победить эту гадость только вместе", - подытожил политик.
Добавим, что сегодня Владимир Путин назвал первую тему переговоров с Владимиром Зеленским.
Напомним, что по словам Филарета, Зеленский уже извинился за "термос".