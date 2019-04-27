Путін назвав першу тему переговорів із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив, що першою темою під час його можливих переговорів з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським, за якого проголосувала більшість населення країни, буде досягнення миру на Донбасі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Якщо у нас колись буде зустріч, почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, то ми, перш за все, повинні будемо говорити - як закінчити конфлікт на південному сході України", - сказав Путін.
Президент РФ вважає, що жителі України чекають від майбутнього президента країни настання миру на Донбасі.
Як повідомляв УНН, Путін хоче видавати паспорти РФ за спрощеною процедурою всім громадянам України .
Нагадаємо, 24 квітня Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.