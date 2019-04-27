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Зеленський розповів про "секту" імені себе

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Володимир Зеленський повідомив, що ніякого відношення до "людей Зеленського" він немає й не буде мати. Про це кандидат в президенти України, за якого за данними ЦВК проголосувала більшість населення України, повідомив у відеозверненні на власній сторінці в Instagram, передає УНН. 

"Я хотів би розповісти про таку секту під назвою "Ми люди Зеленського. Ми від нього прийшли до вас". Зараз ходять такі аферисти, які ходять до мерів до облради, до суддів, прокурорів, до представників бізнесу. Кажуть: "Ми тут усе рішаємо, усе тепер буде, як ми скажемо. Нам мандат дав Зеленський". Таких аферистів дуже багато. Я нікого ні нащо не уповноважував і в майбутньому не збираюся", - повідомив Зеленський.

Новообраний президент попросив, у випадку звернення таких людей, показати їм це відео, зняти їх на камеру або ж звернутися до правоохоронців.

"Ми можемо перемогти цю гидоту тільки разом" - підсумував політик.

Додамо, що сьогодні Володимир Путін назвав першу тему переговорів із новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що за словами Філарета, Зеленський уже вибачився за "термос". 

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Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

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