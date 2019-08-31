Зеленский рассказал о договоренности относительно личной встречи с Путиным

"Нашей стороной она была запланирована. Честно говоря, он мне сказал, что раньше были такие отношения, что ни о каких встречи не может быть (речь - ред.), но чтобы решать в Минском формате, нам нужно встречаться в норманнской (формате - ред.). Я считаю, что только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться, что самое важное", - сказал Зеленский.

По его словам, после завершения военного конфликта с Россией "будет откровенный разговор с именами современных политиков, современных представителей СМИ".

"Смотрите, мы просто в демократической стране живем, но у меня есть информация с фамилиями, кто что делает, кто от кого получает деньги, кто какие акценты, кто какие месседжи дает на телевидении, в газетах, что в целом происходит ради того, чтобы они просто не вернулись. Вся информация есть, это самое главное. Все будут за это отвечать", - отметил он.

Напомним, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом перспективы саммита в нормандском формате.