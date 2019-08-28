Український посол обговорив із головою МЗС Німеччини перспективи саміту у нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Посол України в ФРН Андрій Мельник обговорив з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом перспективи саміту у нормандському форматі. Про це дипломат повідомив у Twitter, передає УНН.
"З главою МЗС Німеччини Гайко Маасом (СДПН) обговорили перспективи майбутнього саміту у нормандському форматі", - написав Мельник.
Як повідомляв УНН, Франція і Німеччина організують саміт у нормандському форматі в найближчі тижні.
Додамо також, що сьогодні відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель.