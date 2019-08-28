Зеленський і Меркель провели телефонну розмову – посол
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Сьогодні відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник у Twitter, передає УНН.
"Сьогодні відбулася 4-та за останні місяці телефонна розмова Президента Володимира Зеленського та Федерального канцлера Ангели Меркель. Німеччина і надалі залишається надійним другом і стратегічним партнером України!" - написав посол.
Нагадаємо, Франція і Німеччина організують саміт у нормандському форматі в найближчі тижні.