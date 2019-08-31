Зеленський розповів про домовленість щодо особистої зустрічі з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час другої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним вони домовилися, що третій контакт між ними буде особистою зустріччю в "нормандському форматі". Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу 1+1, передає УНН.
"Нашою стороною вона була запланова. Чесно кажучи, він мені сказав, що раніше були такі стосунки, що про ніякі зустрічі не може бути (мова – ред.), але щоб вирішувати в Мінському форматі, нам потрібно зустрічатися в Норманському (форматі – ред.). Я вважаю, що тільки дивлячись очі в очі і в присутності західних лідерів ми можемо домовитися та підписатись, що найважливіше", - сказав Зеленський.
За його словами, після завершення військового конфлікту з Росією "буде відверта розмова з іменами сучасних політиків, сучасних представників ЗМІ".
"Дивіться, ми просто в демократичній країні живемо, але в мене є інформація з прізвищами, хто що робить, хто від кого отримує гроші, хто які акценти, хто які меседжі дає на телебаченні, у газетах, що в цілому відбувається заради того, щоб вони просто не повернулись. Вся інформація є, це найголовніше. Всі будуть за це відповідати", - вказав він.
Нагадаємо, посол України в ФРН Андрій Мельник обговорив з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом перспективи саміту у нормандському форматі.