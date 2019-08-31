Зеленський розповів про домовленість щодо особистої зустрічі з Путіним

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час другої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним вони домовилися, що третій контакт між ними буде особистою зустріччю в "нормандському форматі". Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу 1+1, передає УНН.