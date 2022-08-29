Зеленский рассказал о деталях обращений к зарубежным партнерам

Детали

Президент Украины за последние сутки сделал три обращения к зарубежным партнерам:

Первое – Норвегия. Зеленский принял участие в работе энергетического форума, и поблагодарил премьер-министра Норвегии господина Стере за новый пакет поддержки для Украины – около 200 млн долларов в рамках энергетической подготовки к зиме.

Второе обращение – Франция. Мощное объединение предпринимателей – сотни тысяч бизнесменов, миллионы собственников, менеджеров и работников.

Третье обращение – к участникам форума безопасности в Словении, в частности, к нашим друзьям – лидеров стран Центральной Европы и Балкан. Во время этого обращения Зеленский подчеркнул, что «усталость от войны, это большой риск для всего мира».

Добавим

Зеленский заявил, что русским военным пора бежать и призвал оккупантов возвращаться домой.