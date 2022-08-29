Зеленський розповів про деталі звернень до закордонних партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Під час свого традиційного вечірнього звернення Володимир Зеленський розповів про деталі звернень до закордонних партнерів, передає УНН.
Деталі
Президент України за останню добу зробив три звернення до закордонних партнерів:
Перше – Норвегія. Зеленський взяв участь у роботі енергетичного форуму, і подякував прем’єр-міністру Норвегії пану Стере за новий пакет підтримки для України – близько 200 млн доларів у межах енергетичної підготовки до зими.
Друге звернення – Франція. Потужне об’єднання підприємців – сотні тисяч бізнесменів, мільйони власників, менеджерів і працівників.
Третє звернення – до учасників безпекового форуму в Словенії, зокрема, до наших друзів – лідерів країн Центральної Європи й Балкан. Під час цього звернення Зеленський наголосив, що «втома від війни, це великий ризик для всього світу».
Додамо
Зеленський заявив, що російським військовим настав час тікати та закликав окупантів повертатися додому.