Зеленский рассказал, когда предоставят статус участников боевых действий пленным морякам в России

Из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятия этого документа на нынешнем этапе невозможно. Президент убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва, говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в прошлом году у Керченского пролива.

Глава государства подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал Владимир Зеленский.