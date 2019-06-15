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Зеленский рассказал, когда предоставят статус участников боевых действий пленным морякам в России

Киев • УНН

 • 11186 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Законопроект, который предусматривает предоставление пленным в России морякам статуса участников боевых действий, вероятно, будет принят Верховной Радой нового созыва после парламентских выборов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с с семьями украинских моряков, которые были задержаны в прошлом году у Керченского пролива, сообщает УНН со ссылкой на сайт Администрации президента.

Зеленский рассказал, когда предоставят статус участников боевых действий пленным морякам в России

Из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятия этого документа на нынешнем этапе невозможно. Президент убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва, говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в прошлом году у Керченского пролива.

Глава государства подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал Владимир Зеленский.

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