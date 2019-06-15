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Зеленський розповів, коли нададуть статус учасників бойових дій полоненим морякам у Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Законопроект, який передбачає надання полоненим у Росії морякам статусу учасників бойових дій, ймовірно, буде прийнято Верховною радою нового скликання після парламентських виборів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з з родинами українських моряків, які були затримані торік біля Керченської протоки, повідомляє УНН з посиланням на сайт Адміністрації президента.

Зеленський розповів, коли нададуть статус учасників бойових дій полоненим морякам у Росії

Через недієздатність чинної Верховної Ради ухвалення цього документа на нинішньому етапі неможливе. Президент висловив переконання, що законопроект розглянуть народні депутати вже нового скликання, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся з родинами українських моряків, які були затримані торік біля Керченської протоки.

Глава держави наголосив, що тримає ситуацію на контролі. Він також нагадав про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права у цій справі.

"Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків", – сказав Володимир Зеленський.

Українські Національні Новини

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