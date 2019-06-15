Зеленський розповів, коли нададуть статус учасників бойових дій полоненим морякам у Росії

КИЇВ. 15 червня. УНН. Законопроект, який передбачає надання полоненим у Росії морякам статусу учасників бойових дій, ймовірно, буде прийнято Верховною радою нового скликання після парламентських виборів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з з родинами українських моряків, які були затримані торік біля Керченської протоки, повідомляє УНН з посиланням на сайт Адміністрації президента.