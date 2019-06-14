Зеленський зустрівся з родинами військовополонених моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родинами українських моряків, які були затримані торік біля Керченської протоки, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Глава держави наголосив, що тримає ситуацію на контролі. Він також нагадав про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права у цій справі, повідомили у прес-службі.
“Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків”, — сказав Володимир Зеленський.
За інформацією АП, під час зустрічі піднімалося питання підтримки родин моряків, зокрема забезпечення їх житлом.
Також ішлося про законопроект, який передбачає надання полоненим морякам статусу учасників бойових дій. Президент наголосив, що через недієздатність чинної Верховної Ради ухвалення цього документа на нинішньому етапі неможливе. Він висловив переконання, що законопроект розглянуть народні депутати вже нового скликання, додали у прес-службі.
Раніше очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма у Києві заявив, що вважає, що у справі про звільнення 24 затриманих РФ біля Керченської протоки українських моряків будуть зрушення.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.
Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.