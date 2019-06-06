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У процесі звільнення моряків будуть зрушення - Кучма

У процесі звільнення моряків будуть зрушення - Кучма

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма у Києві на брифінгу 6 червня заявив, що вважає, що у справі про звільнення 24 затриманих РФ біля Керченської протоки українських моряків будуть зрушення, передає кореспондент УНН.

"Це настільки складна проблема (звільнення заручників – ред.), в тому числі по морякам. Я також вважаю, що по морякам будуть зрушення. Тим більше з урахуванням рішення Міжнародного суду. Давайте трошки почекаємо. Я в цьому плані не занадто оптиміст", - заявив Кучма на брифінгу для журналістів у четвер.

Як повідомляв УНН, у РФ тривають слідчі дії щодо військовополонених українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.

Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

Українські Національні Новини

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