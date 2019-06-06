У процесі звільнення моряків будуть зрушення - Кучма

"Це настільки складна проблема (звільнення заручників – ред.), в тому числі по морякам. Я також вважаю, що по морякам будуть зрушення. Тим більше з урахуванням рішення Міжнародного суду. Давайте трошки почекаємо. Я в цьому плані не занадто оптиміст", - заявив Кучма на брифінгу для журналістів у четвер.

Як повідомляв УНН, у РФ тривають слідчі дії щодо військовополонених українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.

Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.