В процессе освобождения моряков будут сдвиги - Кучма

"Это настолько сложная проблема (освобождение заложников - ред.), в том числе по морякам. Я также считаю, что по морякам будут сдвиги. Тем более с учетом решения Международного суда. Давайте немножко подождем. Я в этом плане не слишком оптимист", - заявил Кучма на брифинге для журналистов в четверг.

Как сообщал УНН, в РФ продолжаются следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

После этого 24 украинских моряка арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.