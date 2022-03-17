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Зеленский: российские военные привлекают наемников из других стран и обманом хотят загнать на военную службу молодежь

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты привлекают в свои военные ряды военных из других стран. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Мы имеем информацию о том, что российские военные привлекают наемников из других стран пытаются обманом загнать на военную службу как можно больше молодежи. Мы с вами знаем: это им не поможет.

И поэтому сейчас я предупреждаю всех, всех, кто попытается присоединиться к оккупантам на нашей украинской земле. Это будет худшее решение в вашей жизни.

Лучше долгую жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую", - заявил Президент.

Напомним

Украина предлагает российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или получить полную амнистию и 5 миллионов рублей компенсации, если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен.

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