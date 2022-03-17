Зеленський: російські військові залучають найманців з інших країн та обманом хочуть загнати на військову службу молодь
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти залучають до своїх військових лав військових з інших країн. Про це інформує УНН.
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"Ми маємо інформацію про те, що російські військові залучають найманців з інших країн, намагаються обманом загнати на військову службу якнайбільше молоді. Ми з вами знаємо: це їм не допоможе.
І тому зараз я попереджаю всіх, усіх, хто спробує приєднатися до окупантів на нашій українській землі. Це буде найгірше рішення у вашому житті.
Краще довге життя, ніж ті гроші, які вам пропонують за коротке", - заявив Президент.
Нагадаємо
Україна пропонує російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або отримати повну амністію та 5 мільйонів рублів компенсації, якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон.