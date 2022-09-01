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Зеленский: россия хочет, чтобы мир совершил три ошибки

Киев • УНН

 • 204751 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. россия хочет, чтобы мир совершил три ошибки: привык к войне, смирился с войной и забыл о войне. Этот замысел никогда не должен осуществиться. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам Венецианского кинофестиваля, передает УНН.

Зеленский: россия хочет, чтобы мир совершил три ошибки

Цитата

"Уважаемые участники и гости Венецианского кинофестиваля! Я ценю возможность обратиться сегодня к вам и рассказать нашу историю. Об Украине, ее народе и войне, которую россия ведет против нас 189 дней. История – вне конкурса и вне человечности и здравого смысла. Драма, основанная на реальных событиях. Воплощенная в жизнь реальными извергами, убийцами, палачами, террористами. Трагедия не в сопровождении гениальной музыки Морриконе, а мерзких частей и звуков взрывов, выстрелов, сирен воздушной тревоги. Хоррор длительностью не 120 минут, а 189 дней. 189 дней войны, которая идет в Украине и от которой якобы устали Европа и мир. Так говорит россия. Этого хочет россия. Этого россия добивается. Примитивный сюжет в трех актах, чтобы мир совершил три драматические ошибки: привык к войне, смирился с войной, забыл о войне. Этот замысел никогда не должен осуществиться в жизнь", - сказал он.

Также Зеленский подчеркнул, что очень важный голос каждого из кинематографических семей мира.

Далее были на экране продемонстрированы титры с именами украинских детей, убитых россией. Зеленский отметил, что каждый раз, когда кто-то говорит об усталости от Украины, следует вспомнить эти титры.

"Устать от Украины – значит отмахнуться от этих имен. Забыть эти имена. Я уверен, что весь цивилизованный мир не сделает этого никогда, не сдастся, будет с Украиной до конца, до победного конца, когда правда и справедливость услышат аплодисменты", - сказал он.

Добавим 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усталость от войны, которую начала россия – это большой риск для всего мира. Страна-агрессор, это стратегическая проблема и ее нужно решать.

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