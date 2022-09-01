Зеленський: росія хоче, щоб світ зробив три помилки

Цитата

"Шановні учасники та гості Венеціанського кінофестивалю! Я ціную можливість звернутися сьогодні до вас і розповісти нашу історію. Про Україну, її народ і війну, яку росія веде проти нас 189 днів. Історія – поза конкурсом і поза межами людяності та здорового глузду. Драма, заснована на реальних подіях. Втілена в життя реальними нелюдами, вбивцями, катами, терористами. Трагедія не в супроводі геніальної музики Морріконе, а бридких частівок і звуків вибухів, пострілів, сирен повітряної тривоги. Хорор тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів. 189 днів війни, яка йде в Україні і від якої нібито втомились Європа та світ. Так каже росія. Цього хоче росія. Цього росія домагається. Примітивний сюжет у трьох актах, щоб світ зробив три драматичні помилки: звик до війни, змирився з війною, забув про війну. Цей задум ніколи не має втілитись у життя", - сказав він.

Також Зеленський наголосив, що дуже важливий голос кожного із кінематографічної родини світу.

Далі були на екрані продемонстровані титри з іменами українських дітей, яких вбила росія. Зеленський зазначив, що щоразу, коли хтось каже про втому від України, слід згадати ці титри.

"Втомитися від України – означає відмахнутися від цих імен. Забути ці імена. Я впевнений, що весь цивілізований світ не зробить цього ніколи, не здасться, буде з Україною до кінця, до переможного кінця, коли правда й справедливість почують оплески", - сказав він.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втома від війни, яку розпочала росія – це великий ризик для всього світу. Країна-агресор, це стратегічна проблема і її потрібно вирішувати.