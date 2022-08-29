Втома від війни, це великий ризик для всього світу, — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що втома від війни, яку розпочала росія – це великий ризик для всього світу. Країна-агресор, це стратегічна проблема і її потрібно вирішувати. Про це він сказав під час виступу на 17-му Стратегічному форумі у місті Блед (Словенія), передає УНН.
Цитата
«Ми всі боїмося втоми від війни, і росія має певні успіхи в цьому напрямку. Навіть зараз, коли ми з вами говоримо, ми говоримо про ціни на газ, ціни на енергоносії. Це те, чого росія добивалася – ось вам через війну ціни на газ. Через війну – ось вам ціни на нафту. Через війну – ось вам голод, а все не так. Я хочу вас всіх повернути на Землю з планети під назвою росія», - сказав Зеленський.
Деталі
Зеленський зазначив, що у рф є відчуття, що вони живуть на окремій планеті.
«Втома від війни – це великий ризик для всього світу… росія – стратегічна проблема і вирішувати її треба», - додав Зеленський.
При цьому, говорячи про боротьбу українців, Президент сказав: «Не можна втомитися від боротьби за своє життя».
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що керівництво росії розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому від війни. Він наголосив, що ми повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог.