Керівництво росії розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому від війни - Зеленський

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"Я хочу подякувати всім українцям, які допомагають нашим Збройним Силам, нашій розвідці, нашим спецслужбам послаблювати армію окупантів. У цьому значна перевага України та першопричина нашої майбутньої перемоги – боротьба наших захисників базується на безумовній підтримці українського народу. Це народна визвольна війна, це всеукраїнська боротьба за свободу й незалежність для нашої держави", - сказав він.

Президент наголосив: Україну захищають так чи інакше мільйони. Мільйони людей, які воюють на фронті, які борються за свої міста й села, зокрема і в окупації, які зупиняли техніку окупантів, які інформували й інформують нашу розвідку та спецслужби, які протистоять окупантам у їхньому тилу, які забезпечують необхідне постачання для України та роботу всіх наших державних інституцій та економіки, які волонтерять, які бʼються за наші інтереси за кордоном, які воюють на інформаційній війні.

"І ми маємо зробити – і зробимо – все, щоб зберегти цей всенародний фундамент оборони. Щоб підтримка України у світі не зменшувалась і щоб наша держава рухалася до перемоги, має не зменшуватись і наша власна активність – абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави. Робіть усе, як і робили, для України. І навіть більше, бо керівництво росії розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому від цієї війни", - зазначив Зеленський.

Він додав, що ми повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог.

"Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня росії має ставати дедалі складніше воювати – це наше військово-політичне завдання номер один", - сказав президент.

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