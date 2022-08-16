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Руководство россии рассчитывает, что украинцы, европейцы и весь мир ощутят усталость от войны - Зеленский

Киев • УНН

 • 188821 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что руководство россии рассчитывает, что украинцы, европейцы и весь мир ощутят усталость от войны. Он подчеркнул, что мы должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья и партнеры, а наш враг. Об этом Зеленский сказал в видеообращении, передает УНН.

 

Руководство россии рассчитывает, что украинцы, европейцы и весь мир ощутят усталость от войны - Зеленский

Цитата

"Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые помогают нашим Вооруженным Силам, нашей разведке, нашим спецслужбам ослаблять армию оккупантов. В этом значительное преимущество Украины и первопричина нашей будущей победы – борьба наших защитников базируется на безусловной поддержке украинского народа. Это народная освободительная война, это всеукраинская борьба за свободу и независимость для нашего государства", – сказал он.

Президент подчеркнул: Украину защищают так или иначе миллионы. Миллионы воюющих на фронте людей, которые борются за свои города и села, в том числе и в оккупации, которые останавливали технику оккупантов, которые информировали и информируют нашу разведку и спецслужбы, противостоят оккупантам в их тылу, которые обеспечивают необходимые поставки для Украины и работу всех наших государственных институтов и экономики, которые волонтерят, которые борются за наши интересы за границей, воюют на информационной войне.

"И мы должны сделать – и сделаем – все, чтобы сохранить этот всенародный фундамент обороны. Чтобы поддержка Украины в мире не уменьшалась и чтобы наше государство двигалось к победе, должна не уменьшаться и наша собственная активность – абсолютно всех, кто так или иначе встал на защиту нашего государства. Делайте все, как и делали, для Украины. И даже больше, потому что руководство россии рассчитывает, что украинцы, европейцы и весь мир ощутят усталость от этой войны", - отметил Зеленский.

Он добавил, что мы должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья и партнеры, а наш враг.

"Чтобы мы выгнали оккупантов из Украины, каждый день россии должно становиться все сложнее воевать – это наша военно-политическая задача номер один", - сказал президент.

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