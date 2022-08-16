"Витримати все й вибороти життя": Зеленський розповів про важкі бої на Донбасі

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"Російська армія цієї доби продовжила абсолютно безглузді жорстокі обстріли міст Запорізької області та Дніпропетровщини – Оріхів, Нікополь... На жаль, є поранені, на жаль, є жертви. Тривають обстріли Харкова, прикордонних районів. Але все це нічого не дасть окупантам і не зламає нашого опору. Наші герої відбивають постійні й дуже потужні атаки на Донбасі. Окупанти застосовують там усе: авіацію, ракети, фосфорні бомби, артилерію... Тривають дуже жорстокі бої. Маємо пройти через це, витримати все й вибороти життя. Україна має перемогти, і це буде", - наголосив Зеленський.

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