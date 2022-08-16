"Выдержать все и добыть в борьбе жизнь": Зеленский рассказал о тяжелых боях на Донбассе

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"Российская армия в эти сутки продолжила совершенно бессмысленные жестокие обстрелы городов Запорожской области и Днепропетровщины – Орехов, Никополь... К сожалению, есть раненые, к сожалению, есть жертвы. Продолжаются обстрелы Харькова, приграничных районов. Но все это ничего не даст оккупантам и не сломает наше сопротивление.Наши герои отбивают постоянные и очень мощные атаки на Донбассе. Оккупанты применяют там все: авиацию, ракеты, фосфорные бомбы, артиллерию... Продолжаются очень жестокие бои. Мы должны пройти через это, выдержать все и добыть в борьбе жизнь. Украина должна победить, и это будет", - подчеркнул Зеленский.

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